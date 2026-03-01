Fußball – Zusammenfassung: Die Kreisliga A bleibt eine Wundertüte

1 Aichwalds Luis Kiefer (links) und Esslingens Burak Can Celik im Zweikampf. Foto: Nico Bauhof

Denkendorf siegt in der Bezirksliga souverän. Wernau verteidigt in der Kreisliga A die Tabellenführung. TSVW gewinnt das Spitzenspiel in der B 1.











In der Fußball-Bezirksliga gewann zum Start des Fußballjahres nur der TSV Denkendorf, der TSV RSK Esslingen punktete überraschend beim seitherigen Tabellenersten 1. FC Heiningen und der FV Plochingen sowie der TSV Berkheim verloren jeweils auswärts. Spannungsmäßig toppt in dieser Saison die Kreisliga A bislang alles, sie bleibt eine Wundertüte. Nach diesem Spieltag trennen die ersten acht Vereine lediglich fünf Punkte. Der TSV Wernau blieb nach dem 2:1-Heimerfolg über den TV Unterboihingen zwar Erster, doch dahinter tauschten die sieben Mannschaften fleißig die Plätze. So ist der TSV Wendlingen Zweiter und der TVU auf den achten Platz zurückgefallen. Spektakulär war der 21:0-Kantersieg des TSV Denkendorf II über die Wernauer SF in der Kreisliga B 2. Pause hatten lediglich noch die hiesigen Landesligisten, da gab es nur zwei Nachholpartien