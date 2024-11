Der FV Plochingen ist wieder in der Spur

Der Fußball-Bezirksligist holt den dritten Sieg in Folge. TSV Köngen und TSV RSK Esslingen bleiben vorne.











Link kopiert

Ganz vorne bleibt in der Fußball-Bezirksliga und in der Kreisliga A alles gleich – aber es geht in den Spitzengruppen superspannend zu.