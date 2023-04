Der FCE „bolzt“ in Neidlingen besser

Doppelt gefordert und doppelt gewonnen: Fußball-Bezirksligist FV Plochingen hat mit zwei Siegen innerhalb von vier Tagen eine erfolgreiche Woche hinter sich. Nachdem Verfolger VfL Kirchheim bereits am Freitagabend mit 3:2 beim TSV Jesingen gewonnen hatte, zog Tabellenführer FC Esslingen am Sonntag mit dem 5:0 beim TV Neidlingen nach. In der Kreisliga A gab es für den Tabellenzweiten TSV RSK Esslingen einen kleinen und für den Dritten TSG Esslingen einen größeren Dämpfer.