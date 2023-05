Der Abstieg des Aufsteigers steht auch rechnerisch fest. Deizisau II ist kaum noch zu retten. Der TVN siegt hoch.















Link kopiert

Lange plant der TSV Denkendorf bereits für die Kreisliga A, nun ist der Abstieg aus der Bezirksliga besiegelt. An der Spitze sonnt sich dort weiter souverän der FC Esslingen. Mit Sonne war es aber nicht weit her am Sonntag, als mehrere Spiele wegen Regens abgebrochen oder erst gar nicht angepfiffen wurden (siehe nebenstehenden Bericht). Nur theoretische Chancen auf den Klassenverbleib haben der TSV Deizisau II und der SV Mettingen in der Kreisliga A. Dort holte sich der Spitzenreiter TV Unterboihingen drei weitere Punkte. Spannung verspricht der Abstiegskampf der A-Liga, in den zehn Vereine verstrickt oder schon fast abgestiegen sind. Die restlichen Spieltage versprechen in allen Ligen viel Spannung, sei es oben in den Tabellen, sei es der Kampf gegen den Abstieg.