Fußball – Zusammenfassung: Coup des TSV RSK gegen den Ersten
1
Die Nellinger jubeln gegen Altbacher. Foto: Michael Treutner

Die Esslinger gewinnen gegen den 1. FC Donzdorf mit 5:1. In der Kreisliga A übernimmt der TSV Wendlingen die Tabellenführung vom VfB Reichenbach.

In der Fußball-Bezirksliga tritt der FV Plochingen mit dem 2:2-Unentschieden beim TSV Jesingen auf der Stelle, holte aber zumindest einen Punkt. Für die Überraschung des Tages aber sorgte Aufsteiger TSV RSK Esslingen mit dem 3:1-Sieg gegen den bisherigen Spitzenreiter 1. FC Donzdorf. In der Kreisliga A gibt es im TSV Wendlingen einen neuen Tabellenführer, wobei die Liga nach wie vor vorne sehr eng ist. Der Deizisau fuhr einen hohen 9:3-Sieg gegen Schlusslicht FV Plochingen II ein. Die TSG gewann klar mit 4:0 beim VfB Oberesslingen/Zell. In den Kreisligen B 1 und 2 bleibt alles beim alten an der Tabellenspitze.

Weiterlesen mit

Nur bis Cyber Monday

Unser Cyberweek-Special für Sie!

Noch für 0  0  0 

Flex-Abo
4 Wochen für  8 € Im 1. Jahr vergünstigt & flexibel monatlich kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel mtl. kündbar.*
»
-78%
Jahres-Abo
einmalig  29 € Zum Vorteilspreis lesen und einmalig 102,88 € sparen.* Vorteilspreis sichern & einmalig 102,88 € sparen.*
»
Probe-Abo
4 Wochen für  1 € Jetzt EZ Plus vergünstigt testen.* Jetzt EZ Plus vergünstigt testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.

Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür.

Mit EZ Plus haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.