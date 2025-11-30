Fußball – Zusammenfassung: Coup des TSV RSK gegen den Ersten

1 Die Nellinger jubeln gegen Altbacher. Foto: Michael Treutner

Die Esslinger gewinnen gegen den 1. FC Donzdorf mit 5:1. In der Kreisliga A übernimmt der TSV Wendlingen die Tabellenführung vom VfB Reichenbach.











Link kopiert

In der Fußball-Bezirksliga tritt der FV Plochingen mit dem 2:2-Unentschieden beim TSV Jesingen auf der Stelle, holte aber zumindest einen Punkt. Für die Überraschung des Tages aber sorgte Aufsteiger TSV RSK Esslingen mit dem 3:1-Sieg gegen den bisherigen Spitzenreiter 1. FC Donzdorf. In der Kreisliga A gibt es im TSV Wendlingen einen neuen Tabellenführer, wobei die Liga nach wie vor vorne sehr eng ist. Der Deizisau fuhr einen hohen 9:3-Sieg gegen Schlusslicht FV Plochingen II ein. Die TSG gewann klar mit 4:0 beim VfB Oberesslingen/Zell. In den Kreisligen B 1 und 2 bleibt alles beim alten an der Tabellenspitze.