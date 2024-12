Fußball – Zusammenfassung: TSV Köngen rutscht auf Rang zwei ab

1 Der FV Plochingen verliert unglücklich mit 0:1 beim TSV Oberboihingen. Foto: oh

Die bis dato ungeschlagenen Bezirksliga-Fußballer des TSV Köngen verlieren die Partie bei der TSG Salach mit 0:2.











Der TSV Deizisau ist weiter auf der Verliererstraße. Zum Ende der Vorrunde steht das Team des TSV mit nur 13 Punkten auf Bezirksliga-Tabellenplatz 14. Der FV Plochingen verlor unglücklich beim TSV Oberboihingen mit 0:1. Die Überraschung des Spieltags war jedoch die 0:2-Niederlage des TSV Köngen bei der TSG Salach. Die Köngener verloren damit ihr erstes Spiel der Saison und rutschten auf Rang zwei ab. In der Kreisliga A blieb das Spitzenduo, bestehend aus dem TSV RSK Esslingen und dem VfB Reichenbach, siegreich – und so blieb der Drei-Punkte-Abstand im Klassement erhalten. Der TSV RSK geht demnach als KLA-Tabellenführer in die Winterpause.