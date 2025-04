Fußball – Zusammenfassung: Berkheim weiter tief im Abstiegsstrudel

1 Frust bei Deizisau, Freude bei Plochingen. Foto: Herbert Rudel

Der Bezirksliga-Aufsteiger verliert knapp in Jesingen. Köngen weiter souverän. Plochingen entscheidet Derby für sich. TSV RSK Esslingen auf dem Weg in die Bezirksliga.











Der Fußball-Bezirksligist TSV Köngen kann sich so langsam auf die kommende Landesliga-Saison freuen. Der Sieg in Geislingen bedeutet weiterhin fünf Punkte Vorsprung auf den 1. FC Eislingen. In den unteren Regionen der Bezirksliga-Tabelle bleibt es weiter prekär für die Mannschaften der Region. Auch der Kreisliga-A-Primus TSV RSK Esslingen bleibt souverän Erster und hält sich mit einem Sieg beim TV Unterboihingen die Denkendorfer Verfolger vom Laib.