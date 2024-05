Fußball-Zusammenfassung: Baltmannsweiler hofft wieder

Der TSV gewinnt das Schurwaldderby beim ASV Aichwald, der TSV Köngen II verliert beim Schlusslicht SC Altbach.











Kurz vor dem Showdown im Amateurfußball tut sich noch einiges. In der Bezirksliga behauptete der FV Neuhausen den hauchdünnen Vorsprung an der Spitze, während es in der Kreisliga A wieder einen Wechsel gab (siehe Extratext). Der TSV RSK Esslingen und der TV Unterboihingen sind im Bezirksliga-Keller nicht mehr zu retten, in der Kreisliga A herrscht dagegen beim TSV Baltmannsweiler nach dem ersten Sieg im Jahr 2024 wieder Hoffnung, während sie beim TSV Köngen II nach der Schlappe beim Schlusslicht Frust schieben.