Fussball – Zusammenfassung: Aichwalder Comeback

1 Bei den Reichenbacher Regenspielen muss man erst einmal den Überblick behalten. Foto: Carsten Riedl

FV Plochingen, TSV Denkendorf und TSV Berkheim verlieren. ASV holt einen 0:3-Rückstand auf. VfB Reichenbach ist trotz Unentschieden neuer Tabellenführer.











Weiterhin die bestplatzierte Mannschaft der Region in der Fußball-Bezirksliga ist der TSV RSK Esslingen im gesicherten oberen Mittelfeld. Niederlagen gab es für den TSV Denkendorf, der aber noch Abstand auf die Abstiegsplätze hat, den FV Plochingen, der sich aus dem Abstiegsstrudel erst einmal nicht befreit, und den TSV Berkheim, der weiter Vorletzter ist. Die Situation in der oberen Tabellenhälfte der Kreisliga A ändert sich von Spieltag zu Spieltag und ist an Spannung kaum zu überbieten. Neuer Tabellenführer ist der VfB Reichenbach und dieser hat nur sechs Punkte mehr auf dem Konto als der Zwölfte, die SG Eintracht Sirnau.