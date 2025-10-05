Fußball – Zusammenfasstung: Erster FVP-Sieg, Berkheim verliert erneut

1 Getümmel im Berkheimer Strafraum: TSV-RSK-Spieler Till Hammerle steigt am höchsten. Foto: Carsten Riedl

In der Bezirksliga fährt der FV Plochingen den ersten Saisonsieg ein, ein Schützenfest gab es in der Kreisliga B 1 beim TSV Wäldenbronn, der mit 18:1 siegt.











Link kopiert

Auf den Fußballplätzen der Region war bei gemischtem Wetter am 7. Spieltag einiges los. Die Bezirksliga-Fußballer des FV Plochingen fuhren den lange ersehnten ersten Saisonsieg ein und schlugen überraschend den 1. FC Frickenhausen auswärts mit 3:2. Der TSV Berkheim – unter der Woche im Pokal ebenso überraschend gegen Frickenhausen erfolgreich – kommt dagegen in der Liga einfach nicht in die Spur und unterlag im Stadtderby dem TSV RSK Esslingen mit 0:2. In der Kreisliga A drehte die TSG Esslingen richtig auf und fertigte die SG Eintracht Sirnau mit 7:0 ab. Erfolgreichster Spieler der TSG war mit fünf Treffern Enes Coskun, der damit die Torjägerliste mit überragenden 19 Toren anführt. Tabellenschlusslicht bleibt der FV Plochingen II, der den Sieg aus der Vorwoche nicht wiederholen konnte und nach einer 3:2-Führung beim TV Hochdorf noch mit 3:5 unterlag.