Fußball: Woltemade trifft bei Newcastle-Sieg in der Champions League

1 Nick Woltemade traf für Newcastle zur 1:0-Führung. Foto: Peter Lous/PA Wire/dpa

Nach zwei Toren in der Premier League ist Nick Woltemade auch in der Königsklasse erfolgreich. Einem Außenseiter aus Aserbaidschan gelingt der zweite Sieg in der Champions League.











Link kopiert

Anderlecht - Nick Woltemade hat für Newcastle United jetzt auch in der Champions League getroffen. Der Fußball-Nationalspieler erzielte beim 4:0 (2:0) der Magpies beim belgischen Club Union St. Gilloise die Führung. Zuvor hatte der Ex-Stuttgarter bereits in drei Auftritten in der englischen Premier League zweimal getroffen. Nach der Auftakt-Niederlage beim FC Barcelona (1:2) hat Newcastle nun drei Punkte auf dem Konto.

Mit der Hacke lenkte Woltemade einen Schuss von Sandro Tonali zum 0:1 ins Netz (17. Minute). Kurz vor der Pause erhöhte Anthony Gordon per Foulelfmeter zum 2:0 (43.). Nach einem Handspiel der Gastgeber im Strafraum war er erneut vom Punkt aus erfolgreich (64.). Harvey Barnes traf zum 4:0-Endstand (80.).

Nächster Sieg für Karabach Agdam

Für Karabach Agdam gab es im zweiten Champions-League-Einsatz den zweiten Erfolg. Gegen den FC Kopenhagen gewann der Verein aus Aserbaidschan mit 2:0 (1:0) und steht mit sechs Punkten in der Spitzengruppe. Abdellah Zoubir (28.) und Emmanuel Addai (83.) erzielten die Tore für den Liga-Neuling. Der frühere Dortmunder Profi Youssoufa Moukoko wurde bei den Dänen nach einer unauffälligen Leistung zur Pause ausgewechselt.