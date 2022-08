Fußball-WM in Katar

1 Bereits am 20. November soll die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar beginnen. Foto: dpa/Christian Charisius

Die WM in Katar wird bereits einen Tag früher als ursprünglich geplant beginnen. Das Eröffnungsspiel und die Eröffnungsfeier werden nun am 20. November stattfinden.















Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar wird bereits am 20. November beginnen. Der Weltverband FIFA bestätigte am Donnerstagabend, dass die Endrunde einen Tag früher als ursprünglich geplant stattfindet. Das Eröffnungsspiel werden Gastgeber Katar und Ecuador bestreiten.

„Das Eröffnungsspiel und die Eröffnungsfeier im al-Bayt-Stadion wurden auf einstimmigen Beschluss des FIFA-Ratsausschusses um einen Tag vorgezogen“, hieß es in der Mitteilung der FIFA. Zuvor war die Partie zwischen Senegal und den Niederlanden am 21. November um 13.00 Uhr Ortszeit als erstes Spiel des Turniers vorgesehen gewesen. Dieses Match soll nun am 21. November erst um 19.00 Uhr angepfiffen werden.

Die bisherigen Pläne hatten vorgesehen, dass Katar und Ecuador zu diesem Zeitpunkt gegeneinander spielen. Auch England-Iran wäre noch vor der offiziellen Eröffnung gespielt worden.