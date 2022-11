1 Am 20. November startet die Fußball-WM in Katar. Foto: IMAGO/Laci Perenyi

Die WM-Organisatoren werben mit einem demontierbaren Stadion und der „nachhaltigsten WM der Geschichte“. Doch Katar verursacht den höchsten Ausstoß klimaschädlicher Emissionen weltweit – und setzt noch wenig auf erneuerbare Energien.















Das Organisationskomitee der Fußball-WM 2022 hat in seinem Hauptquartier einen Vorführraum eingerichtet. In einer Vitrine sind die Bewerbungsunterlagen für das Turnier ausgestellt, daneben stehen Modelle der Stadien. „Wir haben das erste komplett demontierbare Stadion bei einer WM“, sagt Bodour al-Meer, die im Organisationskomitee für Nachhaltigkeit verantwortlich ist. „Mich erinnert das ein bisschen an mein Lieblingsspielzeug aus der Kindheit, an Lego. Auch unser Stadion wurde mit vielen Einzelbausteinen zusammengesetzt.“