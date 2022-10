1 Bundestrainer Hansi Flick hat sein Nationalteam erst wieder kurz vor dem WM-Start um sich. Foto: dpa/Jan Woitas

Der Abschluss der Saison in der Nations League am Montagabend in England war für das deutsche Fußball-Nationalteam der letzte Härtetest vor Beginn der Weltmeisterschaft in Katar. Das sind die Fixpunkte auf dem Weg zum umstrittenen Turnier im Wüstenstaat:

Mitte Oktober Der Bundestrainer Hansi Flick muss sich auf bis zu 55 Namen festlegen, aus denen er am Ende sein fixes Aufgebot für die WM nominiert. Diese erste Liste muss der Fifa übermittelt werden. Der endgültige WM-Kader muss 23 und darf maximal 26 Spieler umfassen. Das gegenüber früher (23) mögliche Aufgebot hat zwei Gründe. Zum einen die Belastungs- und mögliche Verletzungssituation vor einer WM, die mitten in der Saison stattfindet. Zum anderen sollen sich mögliche Corona-Infektionen in den Aufgeboten nicht gleich negativ auf die Leistungsfähigkeit der Teams auswirken.

13. November An jenem Sonntag endet der 15. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Auch alle anderen nationalen Ligen gehen dann in die WM-Pause. Bis dahin hat es das Programm in sich. Acht Bundesligaspieltage stehen noch auf dem Programm, vier Spieltage in den europäischen Clubwettbewerben und eine Runde im DFB-Pokal.

14. November Der endgültige WM-Kader des DFB trifft sich in Frankfurt und reist in ein kurzes Trainingslager nach Maskat im Oman.

16. November Gegen das Nationalteam der dortigen Gastgeber bestreitet das deutsche Team seinen letzten Test vor dem WM-Start.

18. November Der DFB-Tross reist ins eigentliche WM-Quartier im Norden von Katar. Die Mannschaft wohnt im „Zulal Wellness Resort“ rund 100 Kilometer außerhalb von Doha.

20. November Die WM beginnt um 17 Uhr (MEZ) mit dem Eröffnungsspiel. Gastgeber Katar trifft auf Ecuador.

23. November Das deutsche Team bestreitet sein erstes Spiel in der Gruppe E. Gegner ist Japan, der Anpfiff ertönt um 14 Uhr (MEZ).

27. November Das zweite Gruppenspiel steht an, es geht ab 20 Uhr (MEZ) gegen Mitfavorit Spanien.

1. Dezember Im letzten Gruppenspiel trifft das deutsche Team auf Costa Rica. Los geht es erneut um 20 Uhr (MEZ).

3. Dezember An diesem Tag startet die K.o.-Runde mit den ersten Achtelfinalspielen. Am 9. Dezember beginnen die Viertelfinals. Die Halbfinalpartien werden am 13. und 14. Dezember gespielt. Das Spiel um Platz drei findet am 17. Dezember statt, das Finale am 18. Dezember (jeweils 16 Uhr/MEZ).

20. Januar 2023 Die Bundesliga wird mit Spieltag 16 fortgesetzt.