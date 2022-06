Nationenliga Deutsche Volleyballerinnen bezwingen Niederlande

Die deutschen Volleyballerinnen haben in der Nationenliga ihren zweiten Sieg geholt.Das Team von Bundestrainer Vital Heynen gewann am Dienstag (Ortszeit) in Brasilia gegen die Niederlande 3:1 (25:20, 25:19, 12:25, 25:22).