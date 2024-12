Fußball-WM 2026: Nagelsmanns Lächeln: Machbare Quali-Gegner auf dem Weg zu WM

3 Bundestrainer Julian Nagelsmann hat machbare Aufgaben in der WM-Qualifikation erwischt. Foto: Christian Charisius/dpa

Zürich - Julian Nagelsmann verfolgte die Auslosung der Qualifikation zur WM 2026 durchaus gespannt. Die Rückreise von Zürich nach Deutschland konnte der Bundestrainer aber gelassen angehen. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat für beide noch mögliche Konstellationen machbare Aufgaben erwischt. Auf dem Weg zur Endrunde in Amerika sind entweder die Slowakei, Nordirland und Luxemburg die Gegner - oder Norwegen, Israel, Estland und die Republik Moldau.

Die DFB-Auswahl gehe mit dem Selbstbewusstsein in die Partien, "dass wir da auch Erster werden wollen in der Gruppe, egal was kommt", sagte DFB-Sportdirektor Rudi Völler vor der Auslosung.

Ausschlaggebend für die Gruppeneinteilung ist das deutsche Abschneiden im Viertelfinale der Nations League. Gewinnt Deutschland die K.-o.-Runde gegen Italien am 20. und 23. März, wird die Nationalmannschaft in die Gruppe A mit der Slowakei einsortiert. Als Verlierer im Nations-League-Viertelfinale wären die Nationen um Norwegen mit Stürmerstar Erling Haaland in der Gruppe I die Gegner. Das ergab die Auslosung der Qualifikation am Freitag in Zürich.

Warum spielt Nations League eine große Rolle?

Hintergrund ist, dass die Viertelfinal-Sieger im Juni das Nations-League-Finalturnier spielen - und keine Zeit für die europäische WM-Qualifikation haben. In dieser treten insgesamt 54 Nationen in zwölf Gruppen an. Die Gruppensieger sind direkt für das Mega-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada mit 48 Teilnehmern qualifiziert.

Die Gruppenzweiten spielen Playoffs um vier weitere WM-Plätze mit den vier am besten platzierten und noch nicht qualifizierten Gruppensiegern der Nations League. Selbst wenn die DFB-Auswahl in ihrer Qualifikationsgruppe nicht einmal Zweiter würde, bliebe durch den ersten Tabellenplatz in der Nations-League-Gruppenphase die Chance auf die Qualifikation bestehen.

Nagelsmanns hatte die Teilnahme am Finalturnier der Nations League als klares Nahziel der DFB-Auswahl ausgerufen. Die Vier-Länder-Endrunde würde dann sehr wahrscheinlich auch in Deutschland stattfinden. Entsprechend will der Bundestrainer in die Qualifikationsgruppe mit der Slowakei, Nordirland und Luxemburg einsortiert werden.

Die Nations-League-Finalteilnehmer starten erst im kommenden September in die WM-Qualifikation, der letzte Spieltag der Gruppenphase ist Mitte November 2025. Die Spiele auf dem Weg nach Amerika sind für Nagelsmann nur ein Zwischenschritt. Erklärtes Ziel ist der Titelgewinn 2026.