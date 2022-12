1 Argentiniens Lionel Messi steht heute gegen Frankreich im Finale. Foto: dpa/Tom Weller

Argentinien und Frankreich stehen sich heute im WM-Finale gegenüber – wir sagen Ihnen, wo und wann Sie das Spiel schauen können.















Das Finale der Fußball-WM in Katar zwischen Frankreich und Argentinien können die Zuschauer am Sonntag, den 18.12. von 16 Uhr an verfolgen. Sowohl die ARD als auch Magenta TV übertragen das Spiel.

Im Ersten beginnt die Übertragung um 15.00 Uhr. Am Mikrofon im Lusail Stadium wird Tom Bartels sein. Das eingespielte Duo Esther Sedlaczek als Moderatorin und Bastian Schweinsteiger als Experte meldet sich aus dem Stadion. Dazu kommen Moderatorin Jessy Wellmer und die Fachleute Almuth Schult, Sami Khedira und Thomas Hitzlsperger, die das Spiel aus dem WM-Studio in Mainz analysieren.

Bei MagentaTV erlebt Wolff Fuss seine WM-Final-Premiere als Kommentator. Auch hier beginnen die Vorberichte um 15.00 Uhr. Im Einsatz sind neben Moderator Johannes B. Kerner auch Tabea Kemme, Michael Ballack und Toni Kroos. Von 18.15 Uhr an wird Ruth Hoffmann das Finale mit Jonas Hummels und Bundesliga-Schiedsrichter Patrick Ittrich aufarbeiten.

Das ZDF hatte sich mit dem Halbfinale Frankreichs gegen Marokko am Mittwoch von den Live-Übertragungen von der WM verabschiedet. Das Spiel um Platz drei zwischen Kroatien und Marokko hatte am Samstag MagentaTV exklusiv gezeigt.