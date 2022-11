14 Die kalte Jahreszeit hat auch Einfluss auf das Public Viewing. Foto: G/ttfried Stoppel

Einige Gastronomen in Stuttgart zeigen die Spiele der Weltmeisterschaft in Katar. Wir haben eine Auswahl an Kneipen zusammengestellt.















Eine Fußball-Weltmeisterschaft im Winter? Die Fifa macht es möglich. Das sportliche Großereignis in Katar beginnt am Sonntag, 20. November, um 17 Uhr mit dem Eröffnungsspiel des Gastgebers gegen Ecuador und endet mit dem Finale am 18. Dezember. Wer in Stuttgart und Leinfelden-Echterdingen gerne Fußball in einer Kneipe, Bar oder im Biergarten anschauen möchte, hat bei der diesjährigen WM nicht so viel Optionen wie bei den vergangenen Weltmeisterschaften.

Denn fast alle Biergärten haben geschlossen und einige Gastronomen boykottieren die WM. Andere wiederum haben in der Vorweihnachtszeit so viele Reservierungen, dass kein Platz mehr für Fußball ist. Aber es gibt auch Lokalitäten, in denen die WM-Spiele zu sehen sind – und das teilweise sogar schon um 11 Uhr.

Unsere Bildergalerie zeigt eine Auswahl der Lokalitäten, welche die Fußball-WM übertragen.