WFV schickt Vereine in die Winterpause

1 Die Hintere Halde in Deizisau: Der Ball ruht, die Schuhe werden nicht gebraucht, der Platz ist leer. Foto: /Herbert Rudel

Der Württembergische Fußball-Verband setzt den Spielbetrieb von der Oberliga abwärts ab.

Esslingen - Wenig überraschend hat der Württembergische Fußball-Verband (WFV) beschlossen, dass in diesem Jahr in seinen Spielklassen kein Fußball mehr gespielt wird. Nachdem im Rahmen der Bund-Länder-Konferenz entschieden wurde, die seit 2. November geltenden Corona-Beschränkungen im Wesentlichen bis zu den Weihnachtsfeiertagen aufrechtzuerhalten und damit auch keine Lockerungen für den Amateursport beschlossen wurden, gab der WFV am Donnerstag bekannt, dass sämtliche bis zum Jahresende terminierten Spiele im Verbandsgebiet abgesetzt werden. Und zwar ab einschließlich der Oberliga Baden-Württemberg abwärts.