Fußball – WFV-Pokal: FVN-Kicker freuen sich auf das „Bonusspiel“
Der Landesligist FV Neuhausen trifft in der 3. Runde des WFV-Pokals auf den Oberligisten 1. FC Normannia Gmünd.

Die Fußball-Saison in der Landesliga ist zwar noch nicht gestartet, aber die Kicker des FV Neuhausen präsentierten sich im WFV-Pokal schon in einer guten Frühform – und treffen nun am Mittwoch (19 Uhr) in der 3. Runde zuhause auf den Oberligisten 1. FC Normannia Gmünd. Souverän setzten sich die Neuhausener in der 1. Runde gegen den Bezirksligisten VfL Kirchheim mit 4:1 durch und gewannen darauf gegen den Ligakonkurrenten SV Waldhausen mit 3:0.

