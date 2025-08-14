Fußball – WFV-Pokal: FV Neuhausen ist dem Favoriten ebenbürtig
1
Kapitäne unter sich: Neuhausens Janis Denzinger (links) ist Gmünds Marvin Gnaase auf den Fersen. Foto: Nico Bauhof

Die Landesliga-Fußballer des FV Neuhausen unterliegen dem Oberligisten 1. FC Normannia Gmünd in der 3. Runde des WFV-Pokals mit 1:2, halten aber 90 Minuten lang mit.

Es war die letzte Aktion bei der 1:2 (1:1)-Niederlage des Fußball-Landesligisten FV Neuhausen gegen den Oberligisten 1. FC Normannia Gmünd in der 3. Runde des WFV-Pokals, die es in sich hatte, für Spannung sorgte – und die Gemüter noch einmal erhitzte: Kurz vor dem Abpfiff zappelte der Ball durch einen Kopfball vom eingewechselten FVN-Kicker Fabio Andretti im Netz, aber Schiedsrichter Patrick Fischer nahm den vermeintlichen 2:2-Ausgleichstreffer aufgrund eines Foulspiels zurück. Und das zum Unverständnis vieler Neuhausener Fans, Spieler und der Verantwortlichen, die sich lautstark beim Referee beschwerten. „Ich habe die Aktion nicht gut gesehen, kann sie daher nicht beurteilen, aber meine Spieler sagten mir, dass es ein ganz normaler Zweikampf war“, erzählte FVN-Coach Ugur Yilmaz und ergänzte: „Der Schiedsrichter hatte eine großzügige Linie, daher war es komisch, dass er so einen Rempler abgepfiffen hat.“

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.