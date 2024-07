Fußball-WFV-Pokal: FCE gegen Kickers – ein in vielerlei Hinsicht besonderes Spiel

FCE gegen Kickers – ein in vielerlei Hinsicht besonderes Spiel

1 Milan Petrovic kehrt zurück. Foto: /Robin Rudel

Fußball-Verbandsligist FC Esslingen empfängt am Mittwoch das Regionalliga-Topteam Stuttgarter Kickers zum Pokalduell.











Einige Fans werden sich entscheiden müssen – oder sie trommeln einfach für beide Mannschaften. Denn es gibt etliche Fußball-Anhänger in der Region, die sowohl die Stuttgarter Kickers als auch den FC Esslingen in ihrem Herzen haben. So gesehen ist der Mittwoch ein Festtag für sie, wenn um 18 Uhr Regionalligist Kickers bei Verbandsliga-Neuling FCE zum Zweitrundenspiel des WFV-Pokal antritt.