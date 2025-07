Fußball – WFV-Pokal: FCE-Fußballer holen sich ein gutes Gefühl

1 David Micko versucht sich durchzusetzen. Er ist einer von sechs Zugängen in der Startelf, die auf sich aufmerksam machen. Foto: Carsten Riedl

Der Esslinger Verbandsligist zeigt bei der 0:2-WFV-Pokalniederlage gegen Oberligist VfR Aalen eine Leistung, die optimistisch stimmt.











Enhar Jonus war mit sich im Reinen. „Am Anfang war ich ein bisschen nervös. Aber das hab’ ich in den Griff bekommen, ich bin zufrieden mit mir. Wir können erhobenen Hauptes aus dem Spiel gehen“, sagte er. Den Ausdruck des erhobenen Hauptes hörte man nach dem Erstrundenspiel im WFV-Pokal zwischen dem Fußball-Verbandsligisten FC Esslingen und dem Oberligisten VfR Aalen ein paar Mal. Die favorisierten Aalener gewann in dieser Höhe passend mit 2:0 (1:0) und starten am kommenden Samstag mit einem Erfolgserlebnis im Rücken in die Liga – aber auch die Esslinger haben für ihre am 9. August beginnende Saison Selbstvertrauen gesammelt. Dazu haben einige Zugänge wie der gerade 20 Jahre alt gewordene Jonus auf sich aufmerksam gemacht. Sechs standen in der Startelf.