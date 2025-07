Fußball – WFV-Pokal: Domenic Brück : „Es ist verrückt, dass es so kommt“

1 Gibt beim TSV Köngen die Kommandos und tut es gerne: Domenic Brück. Foto:

Warum das Pokalspiel gegen seine „alte Liebe“ 1. Göppinger SV für Trainer Domenic Brück von Landesligist TSV Köngen kein Traumlos ist, erzählt er im Interview.











Link kopiert

14 Jahre hat Domenic Brück – mit einer einjährigen Unterbrechung – für den 1. Göppinger SV Fußball gespielt und sich im Sommer 2024 mit dem Aufstieg in die Regionalliga verabschiedet. Ein Jahr später feierte er bei seiner ersten (Spieler-) Trainerstation mit dem TSV Köngen gleich den Sprung in die Landesliga. In der 1. Runde des WFV-Pokals erwartet er nun am Freitag (19 Uhr) mit den Köngenern die mittlerweile wieder in der Oberliga kickenden Göppinger und selten war das Wort „ausgerechnet“ so angebracht. Zunächst war Brück nicht begeistert von dem Los. Aber wie der 35-Jährige im Interview erklärt, freut er sich mittlerweile – für die Mannschaft.