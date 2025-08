Fußball – WFV-Pokak: Joker Stickel sticht, FVN in der 3. Runde

Der FV Neuhausen gewinnt die Zweitrundenpartie gegen den SV Waldhausen mit 3:0.











Die Landesliga-Fußballer des FV Neuhausen standen nicht nur als einzige Mannschaft der Region in der 2. Runde des WFV-Pokals, durch einen 3:0 (1:0)-Sieg gegen ihren stark eingeschätzten Ligakonkurrenten SV Waldhausen haben sie sogar den Sprung in die 3. Runde erreicht. Das alles schaffte das Team mit drei Tagen EZ-Pokal in den Knochen. Da das Verbandspokalspiel mit dem Finaltag beim Turnier in Reichenbach zusammenfiel, traten die Neuhausener dort dann zum größten Teil mit ihrer zweiten Mannschaft an – und schieden im Viertelfinale gegen den TSV Denkendorf aus.