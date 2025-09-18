Fußball-Weltmeister 2014: Ehemaliger Fußball-Weltmeister Philipp Lahm erhält Bundesverdienstkreuz

1 Anlässlich des Tages der Deutschen Einheit erhält Lahm das Bundesverdienstkreuz. (Archivbild) Foto: dpa/Daniel Reinhardt

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würdigt durch die Auszeichnung besonders das Engagement des Weltmeisters von 2014 außerhalb des Spielfelds.











Hohe Ehre für Philipp Lahm: Der frühere Fußball-Weltmeister erhält aus Anlass des Tages der Deutschen Einheit (3. Oktober) aus den Händen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland.

Der inzwischen 41 Jahre alte Kapitän der deutschen Weltmeister-Mannschaft von 2014 steht auf einer vom Bundespräsidialamt in Berlin veröffentlichten Liste mit 24 weiteren Persönlichkeiten, die ebenfalls am 1. Oktober vom deutschen Staatsoberhaupt in Steinmeiers Amtssitz Schloss Bellevue ausgezeichnet werden.

Prägende Persönlichkeit des deutschen Fußballs

„Weltmeister, Champions-League-Sieger, Mannschaftskapitän, ‚Mr. Fairplay’ – Philipp Lahm ist eine der prägenden Persönlichkeiten des deutschen Fußballs. Und dies auch außerhalb des Spielfelds“, schrieb das Bundespräsidialamt zur Erläuterung von Steinmeiers Beschluss zur Auszeichnung des 113-maligen Nationalspielers mit dem Bundesverdienstkreuz.

Darüber hinaus wurde Lahms erfolgreiche und europafreundliche Arbeit als Organisationschef der Fußball-EM 2024 in Deutschland in der Mitteilung ebenso hervorgehoben wie sein Einsatz für benachteiligte Kinder und Jugendliche in Deutschland und Südafrika durch eine eigene Stiftung sowie für gesellschaftliche und demokratische Werte in mehreren Ehrenämtern.