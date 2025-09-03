Fußball: Watzke als DFL-Präsidiumssprecher bestätigt

1 Hans-Joachim Watzke wurde bei der DFL wiedergewählt. Foto: Britta Pedersen/dpa

Hans-Joachim Watzke wird bei der Generalversammlung der Deutschen Fußball Liga in seinen Spitzenämtern bestätigt. Beim BVB wird er bald seinen bisherigen Posten abgeben.











Berlin - Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke bleibt Sprecher des Präsidiums der Deutschen Fußball Liga (DFL). Der 66-Jährige wurde bei der DFL-Generalversammlung in Berlin von den Vertretern der 36 Proficlubs aus der 1. und 2. Bundesliga einstimmig ohne Gegenkandidaten in seinem Amt bestätigt. Satzungsgemäß ist er damit auch weiterhin Aufsichtsratsvorsitzender der DFL GmbH, die neue Amtszeit beträgt vier Jahre.

"Ich nehme die Wahl selbstverständlich an, bedanke mich sehr für das Vertrauen", sagte Watzke zu seiner Wahl.

Beim BVB scheidet er im Herbst als Geschäftsführer aus und strebt bei der Mitgliederversammlung im November die Präsidentschaft des Traditionsclubs an. Der Sauerländer ist durch seine Position bei der DFL auch Vizepräsident des Deutschen Fußball-Bundes. Zudem ist Watzke Mitglied des Exekutivkomitees der Europäischen Fußball-Union UEFA.