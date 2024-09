Fußball – Vorschau: Zwischen Unsicherheit und Aufschwung

1 Der TSV Wernau will die Spitzenposition in der Kreisliga A verteidigen. Foto: oh

Die Fußballer des TSV Köngen stehen in der Bezirksliga vor einer richtungsweisenden Partie beim SV Ebersbach. A-Ligist TSV Wernau will siegreich bleiben.











Fünf Spieltage haben die Fußballer in den Amateurligen hinter sich gebracht und allmählich lässt sich bei den jeweiligen Teams der Region eine Tendenz erkennen, wohin die Reise gehen könnte. An Spieltag sechs stehen für einige Mannschaften richtungsweisende Partien an. Für den A-Ligisten TSV Wernau ging es jedenfalls bislang steil bergauf. Denn die Wernauer Kicker sind in der vergangenen Runde noch knapp dem Abstieg entkommen und erklommen nun ungeschlagen die Spitze.