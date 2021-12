1 Der Ball soll am Wochenende erneut rollen – bis jetzt zumindest. Foto: EZ/Archiv

In der Fußball-Bezirksliga empfängt der FV Neuhausen den Tabellenführer aus Kirchheim, während in der Kreisliga A 1 der ASV Aichwald den TSV Unterboihingen zu Gast hat. Vielleicht kommt’s aber auch noch anders...















Link kopiert

Kreis Esslingen - Corona hin, Pandemie her und allen gemachten Vorstößen zum Trotz, die Saison vielleicht doch besser zu unterbrechen, rollt der Fußball in den Amateurligen – Stand Donnerstagabend – auch an diesem Wochenende. Der Initiative des FV Neuhausen, angesichts der explodierenden Infektionszahlen auf die restlichen Spiele in der Bezirksliga vor der Winterpause zu verzichten, hat sich nur ein Teil der anderen Vereine angeschlossen. Das war bereits am vergangenen Sonntag so – und ist, zumindest nach dem jetzigen Stand, diesmal nicht anders. Die Ironie dabei: Die Neuhausener müssen, obwohl sie es eigentlich vermeiden wollten, ihre Kickstiefel schnüren und zum Spitzenspiel gegen den VfL Kirchheim antreten, weil dieser das Gipfeltreffen nicht auf einen späteren Termin verlegen wollte.