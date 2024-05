1 In der A-Liga kämpfen noch vier Teams um den Klassenverbleib. Foto: oh

Der Fußball-Bezirksligist FV Neuhausen sowie der TB Ruit in der Kreisliga B 2 stehen vor ihren „Endspielen“.











Noch ein Spiel haben die Fußballer in den Amateurligen der Region vor der Brust, bevor die wohlverdiente Sommerpause ansteht. Für einige Teams geht es um nichts mehr, in der Bezirksliga sowie in der Kreisliga B 2 ist dagegen an der Spitze Spannung angesagt. In der A-Liga kämpfen noch vier Teams um den Klassenverbleib.