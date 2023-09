1 Gute Erinnerungen an die letzte Partie gegen den VfL Kirchheim – die FCE-Spieler streckten damals den Bezirksliga-Meisterwimpel in die Höhe. Foto: /Herbert Rudel

Vorschau

Die Bezirksliga-Fußballer des TSV Köngen wollen Platz eins verteidigen – der FV Neuhausen und der FV Plochingen nicht den Anschluss nach oben verlieren.











Fußball ist ein einfaches Spiel: 22 Männer jagen 90 Minuten lang einem Ball nach, und am Ende gewinnt immer der FC Esslingen – zumindest trifft das bei den Amateurfußballern der Region zu. Wenn es beim FCE in den vergangenen Wochen etwas zu kritisieren gab, dann laut Coach Christian Ehrenberg lediglich die Chancenverwertung. Mangelnde Effektivität vor dem gegnerischen Tor ist auch Thema bei vielen anderer Teams aus der Region – beispielsweise beim TSV Deizisau, der nach der jüngsten 0:1-Niederlage in Köngen nun endlich ein Erfolgserlebnis will.