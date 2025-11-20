Fußball – Vorschau: Wenn im Derby „viel auf dem Spiel steht“
1
Im letzten Aufeinandertreffen erzielt Denkendorfs Dominik Pomor (Mitte) erzielt in der Nachspielzeit den goldenen Treffer zum 1:0-Sieg gegen Berkheim im Relegationsfinalspiel zur Bezirksliga. Foto: Michael Treutner

Kurz vor der Winterpause geben die Amateurfußballer auf dem Platz noch mal alles, damit die „Weihnachtsfeier schöner wird“.

Noch drei Spieltage liegen vor den Amateurfußballern der Region, ehe die Winterpause ansteht, sich die Spieler sammeln und sie die Vorrunde Revue passieren lassen können. Lediglich in der Landesliga stehen nur noch zwei Spiele in diesem Jahr an. Verbandsligist FC Esslingen möchte in den drei übrigen Partien freilich die Ungeschlagen-Serie – vier Spiele in Serie – fortsetzen und der Abstiegszone entkommen.

