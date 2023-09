1 Köngen gegen Deizisau – in den vergangenen Jahren jubelten die Köngener dabei öfter. Foto: /Herbert Rudel

In der Bezirksliga kommt es zum Derby zwischen Köngen und Deizisau, in der Landesliga erwartet der FCE erfahrene Donzdorfer.











So sehr die hiesigen Fußballer ihren jeweiligen Club lieben: Wenn die Nationalmannschaft spielt und sie nicht gerade auf dem Trainingsplatz stehen, schauen sie natürlich zu. Dass das Niveau dort höher ist – keine Frage. Aber Ioannis Fotarellis, langjähriger Trainer und nun als Pressewart beim VfB Reichenbach tätig, hat mal wieder festgestellt, dass grundsätzliche Dinge doch gleich sind. „Plötzlich werden wieder die Worte aus dem Amateurfußball verwendet wie arbeiten, Zweikämpfe gewinnen und fighten, das fand ich lustig“, sagt er zum 2:1 der DFB-Elf unter Rudi Völler am Dienstagabend gegen Frankreich. Und worauf kommt es am Wochenende für die Fußballer der Region an? Klar, auf arbeiten, Zweikämpfe gewinnen und fighten. Aber auch auf einen möglichst gepflegten Umgang mit dem Ball.