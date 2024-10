Fußball – Vorschau: Vorne effektiver und hinten „unangenehmer“ werden

1 Das Derby Sirnau gegen den VfBO verspricht hitzige Zweikämpfe. Foto: /Robin Rudel

Fußball-Verbandsligist FC Esslingen möchte zügig in die Erfolgsspur zurückfinden, Landesligist FV Neuhausen dagegen den fünften Sieg einfahren.











Link kopiert

Noch sechs Spiele haben die Fußballer in den Amateurligen der Region vor sich, ehe die Winterpause ansteht. Bis dahin geht es für die Kicker vor allem um eines: Punkte sammeln, um im neuen Jahr nicht gleich schlecht dazustehen. Gut läuft das bislang beim Bezirksliga-Primus TSV Köngen (24 Punkte), der zwar immer noch den Verfolger 1. FC Eislingen – zwei Zähler weniger – im Nacken spürt, aber in der laufenden Runde noch kein Spiel verloren hat. Noch spannender geht es weiterhin in der Staffel 1 der Kreisliga A zu: Tabellenführer TSV RSK Esslingen ließ zuletzt Punkte liegen, sodass die Teams dahinter – vor allem der VfB Reichenbach – profitierten. Für den spielenden Co-Trainer des TSV Denkendorf, Georgios Natsis, steht gegen den TB Ruit ein besonderes Spiel an: „Ich freue mich sehr darauf, da TBR-Kapitän Dirk Schimmele einer meiner engsten Freunde ist und ich der Patenonkel seines Kindes bin.“