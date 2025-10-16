Fußball – Vorschau: Von Zerreißproben und offenen Baustellen

1 Das Bezirksliga-Derby gab es bereits beim diesjährigen EZ-Pokal-Finale, das der FV Plochingen gegen den TSV Berkheim mit 1:0 gewann, zu sehen. Foto:

Fußball-Verbandsligist FC Esslingen will den „richtig guten Prozess“ bestätigen. In der Kreisliga A gibt es in Nellingen ein freudiges Wiedersehen.











Link kopiert

Beim Blick auf die Tabellen der Amateurfußballligen fällt eines auf: Es geht sehr eng zu. Vor allem in der Kreisliga A, in der Spitzenreiter TSG Esslingen und der Siebte TSV Wendlingen nur drei Punkte auseinanderliegen. Aber auch den Landesliga-Ersten TSV Köngen und den Achten FV Neuhausen trennen lediglich sechs Zähler. Dass es in der Verbandsliga im Tabellenkeller noch eng zugeht, kommt in diesem Fall dem Schlusslicht FC Esslingen zugute, der drei Punkte Abstand auf den Abstiegsrelegationsplatz zwölf hat – und einen Sieg am Samstagnachmittag bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach anstrebt, um dem rettenden Ufer ein Stück näher zu kommen. Das heitere Punktesammeln, um ordentlich zu überwintern, beginnt also.