Fußball – Vorschau: Von Zerreißproben und offenen Baustellen
1
Das Bezirksliga-Derby gab es bereits beim diesjährigen EZ-Pokal-Finale, das der FV Plochingen gegen den TSV Berkheim mit 1:0 gewann, zu sehen. Foto:  

Fußball-Verbandsligist FC Esslingen will den „richtig guten Prozess“ bestätigen. In der Kreisliga A gibt es in Nellingen ein freudiges Wiedersehen.

Beim Blick auf die Tabellen der Amateurfußballligen fällt eines auf: Es geht sehr eng zu. Vor allem in der Kreisliga A, in der Spitzenreiter TSG Esslingen und der Siebte TSV Wendlingen nur drei Punkte auseinanderliegen. Aber auch den Landesliga-Ersten TSV Köngen und den Achten FV Neuhausen trennen lediglich sechs Zähler. Dass es in der Verbandsliga im Tabellenkeller noch eng zugeht, kommt in diesem Fall dem Schlusslicht FC Esslingen zugute, der drei Punkte Abstand auf den Abstiegsrelegationsplatz zwölf hat – und einen Sieg am Samstagnachmittag bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach anstrebt, um dem rettenden Ufer ein Stück näher zu kommen. Das heitere Punktesammeln, um ordentlich zu überwintern, beginnt also.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.