Fußball – Vorschau: Von Weckrufen und Neustarts
1
In den Kreisliga-A-Partien zwischen dem VfB Reichenbach und der TSG Esslingen geht es immer heiß her. Foto: Robin Rudel

Fußball-Verbandsligist FC Esslingen möchte „ein anderes Gesicht zeigen“, der TSV Köngen im Spitzenspiel in der Landesliga Wiedergutmachung betreiben.

Es wird allmählich ungemütlich auf den Fußballplätzen der Region – und das hat in diesem Fall am Wochenende nichts mit dem Wetter zu tun – denn es werden trockene Temperaturen um die 15 Grad vorausgesagt. Während einige Teams mit ihrem bisherigen Saisonverlauf zufrieden sind, wollen andere die Trendwende einleiten. Bezirksligist FV Plochingen hat nach dem 3:2-Sieg beim 1. FC Fickenhausen jedenfalls Blut geleckt und möchte mit einem Erfolg gegen Türkspor Nürtingen der Abstiegszone entfliehen. A-Ligist VfB Reichenbach (Rang zwei) will indes im zuhause gegen den Dritten TSG Esslingen nach drei Pleiten mal wieder erfolgreich sein. „Für die Spieler ist es nun Zeit, aufzuwachen und sich in guter Form zu präsentieren“, betont VfBR-Abteilungsleiter Ioannis Fotarellis.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.