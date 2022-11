1 Keine Schicksalsspiele – aber richtungsweisende schon. Foto: EZ/Archiv

Keine Frage, es ist noch viel zu früh in dieser Fußball-Saison, um von „Schicksalsspielen“ oder von „vorentscheidenden Begegnungen“ zu sprechen. Aber es gibt halt doch die eine oder andere Partie, die zumindest richtungsweisend ist – und dabei sind nicht mal die direkten Aufeinandertreffen von Spitzenteams wie in der Kreisliga A zwischen der TSG Esslingen und dem TV Unterboihingen gemeint. Nur zwei Beispiele: In der Bezirksliga sollte Schlusslicht Denkendorf gegen Neidlingen dringend gewinnen, um den Punkterückstand auf den Relegationsplatz nicht zweistellig werden zu lassen. Und in der A-Liga muss der TSV Wernau den Bock, nach zuletzt nur einem Zähler aus vier Spielen, unbedingt wieder umstoßen.