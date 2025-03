Fußball – Vorschau: VfB Reichenbach will die „Druck-Wolken“ wegpusten

1 Das Team des VfB Reichenbach steht zusammen – und möchte gegen den FV Neuhausen II mal wieder drei Punkte holen. Foto: /Archivfoto/Herbert Rudel

Verbandsligist FC Esslingen braucht beim VfR Heilbronn ein Erfolgserlebnis, Bezirksliga-Schlusslicht TSV Berkheim will das „Feld von hinten aufrollen“ – und in der Kreisliga A möchte der Dritte VfB Reichenbach „Glücksmomente“ herbeiführen.











Das Fußballjahr ist zwar erst drei Spieltage alt, dafür ist in der Region aber schon einiges los gewesen: Unter anderem trat beim Verbandsligisten FC Esslingen der langjährige Coach Christian Ehrenberg zurück und Bezirksliga-Aufsteiger TSV Berkheim feierte den zweiten Saisonsieg. Bei den Berkheimern ist die Stimmung laut Abteilungsleiter Uwe Willinger nun „gelöster“ und die Spieler glauben wieder daran, „das Feld von hinten aufzumischen“. Entwickelt sich die Situation an der Spitze der Kreisliga A allmählich vom Drei- zum Zweikampf? Zum einen punkten Tabellenführer TSV RSK Esslingen sowie der aufblühende TSV Denkendorf konstant, zum anderen schwächelt der Dritte VfB Reichenbach in 2025 bislang. Wiedererstarkt ist dagegen der Zwölfte TSG Esslingen – sieben Punkte aus drei Spielen. Der Esslinger Aufbruch wurde aber erst einmal unterbrochen, da die Partie gegen den Tabellennachbarn SG Eintracht Sirnau auf den Donnerstag, 10. April, um 19.30 Uhr verschoben wurde. Gleiches gilt für das Duell der zweiten Teams beider Vereine in der Kreisliga B 1, das nun am Mittwoch, 16. April, um 19.30 Uhr angepfiffen wird. Es bleibt oben wie unten spannend.