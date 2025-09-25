Fußball – Vorschau: „Umkämpftes“ Ostfildern-Derby und geschärfte Sinne
Verbandsligist FC Esslingen möchte zuhause gegen die TSG Tübingen „etwas gutmachen“. Foto: oh

Der FC Esslingen steht in der Verbandsliga vor einem wegweisenden Spiel, der ASV Aichwald möchte in der Kreisliga A in die Spur finden.

Die Saison in den Amateurligen der Region nimmt Fahrt auf und es wird bei einigen Teams nicht nur aufgrund des regnerischen Wetters auf den Fußballplätzen langsam ungemütlicher. Dem Verbandsligisten FC Esslingen steht am Samstag zuhause ein wichtiges und wegweisendes Spiel gegen die TSG Tübingen bevor. Wobei FCE-Coach Tobias Hofmann mit gemischten Gefühlen auf die einwöchige Spielpause zurückblickt: „Wir hatten das gute Gefühl, dass wir das 1:1-Remis beim VfR Heilbronn direkt mit einem Sieg am Wochenende darauf bestätigen hätten können und das ging so nicht. Aber andererseits hatten wir auch Erholungszeit, die wir genutzt haben, um unsere Sinne zu schärfen.“

