1 Das Hinspiel verlor die TSG mit Resul Tunc (links) gegen den TSV RSK von Luca da Cruz deutlich mit 2:5. Aber das muss für diesen Sonntag nichts heißen. Foto: /Herbert Rudel

Einige Mannschaften haben Aufgaben vor sich, die nur auf den ersten Blick leicht zu lösen sind, andere dürsten nach einem Erfolgserlebnis.











Spitzenspielwochen in der Bezirksliga, ein Topspiel auch in der Kreisliga B 1 und in der Kreisliga A ein Derby, das mittlerweile mehr ein Treffen von guten Nachbarn ist – auf geht’s ins Fußballwochenende.