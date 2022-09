Jugendfußball, Esslingen Drinbleiben ist erst mal das Wichtigste

Nicht nur die C-, sondern auch B-Junioren des FC Esslingen mischen in diesem Jahr in der Fußball-Oberliga mit. Das zunächst von so manchem belächelte Konzept, das vorhandene Potenzial im Nachwuchsbereich bei einem Verein in der Gegend zu bündeln, trägt die erhofften Früchte.