In der Bezirksliga trifft erst der FCE, dann Neuhausen auf Kirchheim, in der Kreisliga A der VfBO, dann Aichwald auf Unterboihingen.















Link kopiert

Wenn es in Tabellen eng zugeht, gibt es gleich mehrere Konstellationen, die das Prädikat „Spitzenspiel“ verdienen. In der Fußball-Bezirksliga gilt das für die Begegnung am Sonntag zwischen dem Vierten FC Esslingen und Tabellenführer VfL Kirchheim – am nächsten Donnerstag treten dann die Kirchheimer beim momentanen Dritten FV Neuhausen an. In der der Kreisliga A gibt es ein ähnliches Szenario: Zweiter VfB Oberesslingen/Zell gegen Erster TV Unterboihingen heißt es am Sonntag, vier Tage später empfängt der jetzige Dritte ASV Aichwald den Tabellenführer.