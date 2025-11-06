Fußball – Vorschau: „Schwierige Phase“ vor der Winterpause
1
Der FCE trifft am Samstagmittag im Sportpark Weil auf Calcio Leinfelden-Echterdingen. Foto: oh

Fußball-Verbandsligist FC Esslingen strebt einen Heimsieg an, Bezirksligist TSV Denkendorf möchte die Durststrecke beenden.

Die entscheidende Phase vor der Winterpause rückt näher. In den Fußball-Amateurligen sind die Abstände nach wie vor gering und die Duelle entsprechend intensiv. Während einige Teams ihre Position im oberen Tabellendrittel festigen wollen, kämpfen andere darum, nicht den Anschluss zu verlieren. Jeder Punkt kann nun über die Richtung in der zweiten Saisonhälfte bestimmen. Für die Verbandsliga-Kicker des FC Esslingen geht es gegen den Neunten Calcio Leinfelden-Echterdingen darum, die nach zwei Remis zuletzt laut FCE-Coach Dominik Eitel „Schritte in die richtige Richtung“ in drei Punkte umzuwandeln.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.