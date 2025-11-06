Fußball – Vorschau: „Schwierige Phase“ vor der Winterpause

1 Der FCE trifft am Samstagmittag im Sportpark Weil auf Calcio Leinfelden-Echterdingen. Foto: oh

Fußball-Verbandsligist FC Esslingen strebt einen Heimsieg an, Bezirksligist TSV Denkendorf möchte die Durststrecke beenden.











Link kopiert

Die entscheidende Phase vor der Winterpause rückt näher. In den Fußball-Amateurligen sind die Abstände nach wie vor gering und die Duelle entsprechend intensiv. Während einige Teams ihre Position im oberen Tabellendrittel festigen wollen, kämpfen andere darum, nicht den Anschluss zu verlieren. Jeder Punkt kann nun über die Richtung in der zweiten Saisonhälfte bestimmen. Für die Verbandsliga-Kicker des FC Esslingen geht es gegen den Neunten Calcio Leinfelden-Echterdingen darum, die nach zwei Remis zuletzt laut FCE-Coach Dominik Eitel „Schritte in die richtige Richtung“ in drei Punkte umzuwandeln.