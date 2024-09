1 Die Kreisliga-A-Fußballer des TB Ruit möchten auch im Auswärtsspiel gegen Spitzenreiter TSV RSK Esslingen wieder jubeln. Foto: /Robin Rudel

Der TB Ruit gastiert in der Kreisliga A beim TSV RSK Esslingen. In den Fußballligen geht es sehr eng zu – jedenfalls oft sportlich enger, als es das Tableau aussagt.











Es wird in den kommenden Wochen ungemütlich auf den Fußball-Plätzen. Das betrifft aber nicht nur die Wetterverhältnisse, die an diesem Sonntag bei prognostizierten 15 Grad und teilweise Sonnenschein noch ganz okay sind. Die Vereine erwarten jede Menge „Herausforderungen“, „schwere Gegner“ und „eklige Aufgaben“.