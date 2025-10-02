Fußball – Vorschau: Rückenwind soll für Schwung sorgen

1 Die Denkendorfer wollen auch gegen Spitzenreiter Donzdorf siegreich sein. Foto: Archivfoto: Michael Treutner

Die Landesliga-Kicker des TSV Köngen möchten ihren Vorsprung ganz oben ausbauen und Bezirksligist TSV Denkendorf dem Tabellenführer ein Bein stellen.











Link kopiert

Während Verbandsligist FC Esslingen bereits am Freitag (14 Uhr) beim Fünften Sf Dorfmerkingen zu Gast ist und ein Erfolgserlebnis braucht, bereiten sich die meisten Amateurfußball-Teams der Region auf einen von den Wetterfröschen prognostizierten regnerischen Sonntagskick vor. Zumindest für den FV Neuhausen, der am Samstag um 15.30 Uhr beim Landesliga-Zweiten 1. FC Eislingen gastiert, sind die Wetteraussichten rosiger. Das Spiel in Eislingen verfolgen wird derweil der Spitzenreiter TSV Köngen, der freilich den Neuhausenern die Daumen drückt.