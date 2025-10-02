Fußball – Vorschau: Rückenwind soll für Schwung sorgen
1
Die Denkendorfer wollen auch gegen Spitzenreiter Donzdorf siegreich sein. Foto: Archivfoto: Michael Treutner

Die Landesliga-Kicker des TSV Köngen möchten ihren Vorsprung ganz oben ausbauen und Bezirksligist TSV Denkendorf dem Tabellenführer ein Bein stellen.

Während Verbandsligist FC Esslingen bereits am Freitag (14 Uhr) beim Fünften Sf Dorfmerkingen zu Gast ist und ein Erfolgserlebnis braucht, bereiten sich die meisten Amateurfußball-Teams der Region auf einen von den Wetterfröschen prognostizierten regnerischen Sonntagskick vor. Zumindest für den FV Neuhausen, der am Samstag um 15.30 Uhr beim Landesliga-Zweiten 1. FC Eislingen gastiert, sind die Wetteraussichten rosiger. Das Spiel in Eislingen verfolgen wird derweil der Spitzenreiter TSV Köngen, der freilich den Neuhausenern die Daumen drückt.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.