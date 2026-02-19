Fußball – Vorschau: Richtungsweisende Nachholspiele
1
Das Verbandsliga-Spiel zwischen dem FC Esslingen und den Spfr Schwäbisch Hall wurde Ende November zur Pause abgebrochen. Foto: Michael Treutner

In der Fußball-Kreisliga A kann der TSV Deizisau mit einem Erfolg beim TSV Wernau mit dem Ersten gleichziehen. Die Platzverhältnisse sind kritisch.

Es wird wieder Fußball gespielt – zumindest, wenn das Wetter mitspielt. Die Prognose kündigt Regen an und so stehen einige Partien unter Vorbehalt. Bevor am darauffolgenden Wochenende die restlichen Rückrundenpartien starten, haben vereinzelte Teams Nachholspiele aus dem vergangenen Jahr vor der Brust. Vorsichtig optimistisch blickt man dabei nach Plochingen und Wernau, wo es keine Ausweichmöglichkeit auf Kunstrasen gibt. „Wir haben den Rasen noch gar nicht gesehen, aber wir hoffen natürlich, dass er bespielbar sein wird“, sagt Spielertrainer Martin Notz im Hinblick auf die Partie seines Kreisliga-A-Spitzenreiters TSV Wernau gegen den Achten TSV Deizisau und ergänzt: „Wir freuen uns darauf, es wird ein wegweisendes Spiel werden.“ Trainer Denis Egger vom FV Plochingen ist vor dem geplanten Bezirksliga-Duell mit dem TSV RSK Esslingen eher skeptisch, ob die Partie stattfinden kann: „Der Platz wird vermutlich in keinem guten Zustand sein.“

