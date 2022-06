1 Amir Nekere (links) und Odyssia Esslingen haben die direkte Rettung durch die 1:7-Klatsche im letzten Saisonspiel beim TSV Deizisau II verspielt. Foto: /Robin Rudel

TV Unterboihingen, Odyssia Esslingen und der FV Plochingen II starten mit unterschiedlichen Gefühlen. Noch zwei Ligaspiele in Deizisau.















Link kopiert

Irgendwie ist es gefühlt eine Mischung aus Liga und Pokal. Jedenfalls wird in der Relegation die Gefühlswelt eines Fußballers auf die Spitze getrieben. Am Wochenende gehen sie los, die Entscheidungsspiele. Wobei der Ansatz für die Vereine sehr unterschiedlich ist, was auch davon abhängt, ob ihnen der Aufstieg in Aussicht steht oder der Abstieg droht. „Wenn ich mir aussuchen könnte, ob ich als Meister oder über die Relegation aufsteige, würde ich die Relegation nehmen“, sagt jedenfalls Abteilungsleiter Markus Egger vom FV Plochingen, der mit seiner zweiten Mannschaft am Freitag (18.30 Uhr) gegen Odyssia Esslingen startet: „Relegation ist was Cooles.“ Daniel Zeller, der Trainer des TV Unterboihingen, atmet tief durch, als er vor dem Auftritt am Samstag (16 Uhr) gegen die TSG Salach auf diese Aussage angesprochen wird: „Naja, als Zuschauer würde ich das auch so sehen. Aber als Trainer ist es schon mehr eine Sache der Nerven.“