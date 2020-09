Plochingen will mal zu Null spielen

1 Plochingens Trainer Fabio Morisco richtet den Blick nach vorne. Die Spiele mit den vielen Gegentore will er unbedingt hinter sich lassen. Foto: /Herbert Rudel

Der FVP freut sich auf einen Gegner auf Augenhöhe, Sascha Strähle auf seine Premiere in Köngen und der FCE auf ein Flutlichtspiel. Die Tabellensituation ist in den Ligen noch etwas unübersichtlich.

Esslingen - Landesligist TSV Köngen hat eine turbulente Woche mit einem Trainerwechsel hinter sich – beim FV Plochingen in der Fußball-Bezirksliga war dagegen trotz einer heftigen Niederlage alles ruhig. Was für beide Mannschaften gilt: Sie wollen am Sonntag unbedingt ein Erfolgserlebnis feiern. Der VfB Reichenbach möchte derweil auf keinen Fall für eine Überraschung sorgen.