1 Der Ball rollt am Wochenende bei vielen Begegnungen, die Spannung versprechen. Foto: /dpa

Der TBR hat sich für das Spitzenspiel einen besonderen Plan ausgedacht. Für den FV Plochingen gibt es kein „Schau mer mal“.















Es war im Vorfeld klar, dass es eine spannende Amateurfußball-Saison werden würde. Der 7. Spieltag im Bezirk Neckar/Fils aber hat es besonders in sich – was auch die Auswahl der zwei Spiele der Woche für die EZ besonders schwer gemacht hat. In der Bezirksliga etwa treffen sich der FV Plochingen und der FC Esslingen zum Derby, in der Kreisliga A spielen die mehr oder weniger enttäuschten Fußballer des Staffel-1-Rückkehrers VfB Reichenbach und des Bezirksliga-Absteigers TV Nellingen gegeneinander. Und in der Kreisliga B heißt es in der Staffel 1 wie in der Staffel 2: Erster gegen Zweiter.