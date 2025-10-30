Fußball – Vorschau: Ohne „Hacke, Spitze, eins, zwei, drei“ zum Erfolg

1 Landesliga-Spitzenreiter TSV Köngen trifft am Freitagabend zuhause auf Zweiten TSV Bernhausen. Foto: oh

Die Verbandsliga-Kicker des FC Esslingen wollen das „Level bestätigen“ und der TSV Köngen freut sich auf das Landesliga-Spitzenspiel.











Fußball ist bekanntlich ein Ergebnissport – und am Ende zählen die Punkte. Schön ist es freilich, wenn sich die Trainingsarbeit auch auf dem Platz widerspiegelt. Doch wer Fortschritte festigen will, muss die guten Ansätze Woche für Woche bestätigen. Zwar war das 0:0-Remis der Verbandsliga-Kicker des FC Esslingen gegen den VfB Friedrichshafen für die Esslinger in der derzeitigen Situation – Vorletzter mit neun Punkten – zu wenig, aber die Leistung stimmte. „Es war gut zu sehen, dass wir in der Partie schon ein Level gespielt haben, wo der Gegner glücklich sein musste, einen Punkt mitgenommen zu haben“, sagt FCE-Coach Dominik Eitel, der aber auch weiß, dass sein Team dieses „Level bestätigen“ – und noch verbessern muss, um am Freitagabend auswärts beim Aufsteiger FSV Waiblingen einen Sieg zu holen.